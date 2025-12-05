公司辦千元交換禮物！他挑1物「小道看不清」 網狂讚最佳

又到了年末，不少人會舉辦交換禮物的活動；示意圖。（Pixabay／Image by Michael Schwarzenberger）

又到了年末，不少人會舉辦交換禮物的活動！1名網友分享，自己在千元的範圍內買了0.04錢的黃金招牌貓，「希望收到的人不會嫌它是小廢物，也讓我感到黃金真的貴」，其他人不少大讚是最好的千元禮物。

1名網友近日於Threads發文，公司舉辦耶誕交換禮物活動，每人需準備1,000元的東西，因此他突發奇想選擇買了黃金，「我買了一顆0.04錢的黃金，小的連形狀都看不太清楚的招財貓」，他也苦笑稱由於太小，「希望收到的人不會嫌它是小廢物，也讓我感到黃金真的貴」。

廣告 廣告

貼文曝光，有不少人稱自己也買了黃金，其他人紛紛稱「你簡直是交換禮物界的模範生」「為什麼送這種小廢物，收到的人會太開心」「我覺得很爛，因為不是跟我換」「史上看過最好的1,000元禮物」「這什麼傳統富有文化又有高度水準的禮物啊！我拿三個馬克杯跟你換」。

「比馬克杯水晶球好太多的，還會增值。題外話，現在送杯子會讓人開心的，大概就是電動攪拌杯了」「我去年交換禮物買價值3,000的小金牌～抽到的人也是很高興（這是最有用的小廢物」「我去年交換禮物500左右，也是選黃金XD 只是真的就很小0.02左右～還好朋友懂黃金」。

「有可能升值的禮物」「這才是交換禮物，一堆人在那邊交換廢物」「天啊這是什麼絕世好同事，絕對不是什麼小廢物，比普遍交換禮物會收到的東西實用95%以上」「這個還會增值！送這個真的超級有心，超讚的啦」「現在1,000元的黃金只能買到0.02錢了」。

更多鏡週刊報導

女兒討1200餐費「清寒母轉帳927元」！已是她帳戶全部 對話曝光惹哭人

點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」

超越365元鹹酥雞男！大學生徵陪玩東京「體驗女友感」 要她排行程還AA制網友酸爆了