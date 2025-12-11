公司辦尾牙沒抽獎 他猶豫「還要去嗎？」過來人曝經驗談

許多公司會舉辦尾牙來犒賞員工工作的辛勞，也藉此凝聚員工間的向心力，不過近來有網友表示，聽說今年公司尾牙沒有抽獎，即使有抽獎也不是大獎，讓原PO十分猶豫「尾牙沒抽獎，還參加尾牙嗎？」引發熱議。

有網友在論壇PTT以「尾牙沒抽獎，還參加尾牙嗎？」為題發文，原PO表示，自己平常就不喜歡和同事聊天，更不想占用自己的下班時間參加尾牙，加上聽說今年公司尾牙沒有抽獎，即使有抽獎也不是大獎，讓原PO十分猶豫「這樣是不是乾脆就不參加算啦？也不用去尾牙吃飯還要假笑硬聊天，也有人不參加尾牙的嗎？」

對此網友反應兩極，有網友搖頭「花兩三小時彆扭的吃一頓？值得嗎？」、「覺得假笑硬聊天很痛苦就別去了」、「當然不去，之前都是抽到就走了，除非是從台北搭遊覽車去新竹走不了」、「如果是下班時間又不差這一餐，當然不參加」、「不要浪費時間」。

也有網友鼓勵原PO參加「就當吃頓免錢飯，自己吃自己的+打包回家吃」、「只要不要叫員工上台當猴子表演就好」、「如果是平日，反正你就去簽到，遲到早退，吃飽直接離開啊！都不打算抽獎跟聊天了，吃飽就走真的沒人會在意啦！」、「免費的飯不吃嗎？」、「吃完就閃」、「免費吃一頓不好嗎？」、「就去吃免錢飯，還好吧」、「覺得除非非常討厭同事，不然就當作免費晚餐吧」、「吃免費飯還行，就安靜吃完閃人」、「ipad帶去追劇配飯吃」、「如果是平常都吃外食的，可以擋一餐也好啊」。

撰稿：吳怡萱






