公司頒獎竟請三上悠亞摸彩！火辣身材他驚呼：太扯了啦

日本藝人三上悠亞加入福爾摩沙夢想家啦啦隊。（陳俊吉攝）

主持人黃豪平工作行程滿檔，仍不時透過社群平台分享生活點滴與工作花絮。23日他在IG上發文，透露自己受邀主持一場年末盛會，現場陣容讓他本人都相當驚喜，因為竟然見到了日本超人氣女星三上悠亞，讓他忍不住直呼實在太誇張。貼文一曝光後，令不少人羨慕。

從黃豪平分享的現場照片中，可以看到三上悠亞以優雅又不失性感的造型亮相。她身穿黑白配色的禮服，上身為黑色平口設計，貼合身形的剪裁勾勒出鎖骨與肩頸線條，布料帶有柔霧質感，在燈光下顯得相當高級；下身則搭配白色蓬鬆短裙，層次感十足，宛如雲朵般輕盈，隨著她行走與轉身微微擺動，讓修長雙腿線條一覽無遺。照片中，她面帶招牌甜美笑容，一手自然垂放、一手輕扶裙擺，姿態從容又大方，成為全場目光焦點。

廣告 廣告

黃豪平也在社群平台分享當晚心情，坦言主持過這麼多活動，沒想到這次竟然能在頒獎典禮上見到三上悠亞，讓他忍不住直呼「真的太扯了！」他形容現場星光與熱度滿滿，不只有頒獎亮點，還有多組表演嘉賓輪番上陣，氣氛相當火熱，笑說今年冬天一點都不冷，因為整個會場都被熱情包圍，甚至讓他有種提早過聖誕節的感覺。

事實上，三上悠亞近期多次來台，行程相當密集，除參與公開活動外，也正式展開全新合作身分。TPBL福爾摩沙夢想家23日舉辦媒體見面會，宣布她加入啦啦隊陣容，這也是她首度以新身分面對台灣媒體，分享回到主場應援的期待。她也說明選擇背號「25」的原因，表示該數字在日文中與象徵開心笑容的詞彙發音相近，希望藉此傳遞歡樂與正能量。球團則透露，她去年曾以一日限定啦啦隊身分現身主場，熱情表現獲得好評。三上悠亞過去以女團出道，橫跨演藝與時尚領域，累積大批海外粉絲。

更多中時新聞網報導

外送專法衝擊 平台擬調整營運

史上最長寒假 8大學連放65天

好萊塢男神回歸 阿湯哥變超狂挖掘者