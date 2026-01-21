公司一度瀕破產！越南董座豪撒10億、送每人一間公寓 感謝員工不離棄

黃英嘉萊集團董事長段元德。（翻攝自黃英嘉萊官網）

哪家公司直接送房給員工？越南農業巨頭黃英嘉萊集團（Hoang Anh Gia Lai，HAGL）祭出超狂員工福利，董事長段元德（Doan Nguyen Duc，音譯）為感謝160名資深員工，在公司瀕臨破產時不離不棄，贈送每人一戶公寓，每戶價值約新台幣320萬元至逾1000萬元，還要發放5000億越南盾（約新台幣6億元）的員工持股獎勵。

黃英嘉萊集團曾是越南房地產霸主，2016年5月30日爆發流動性危機，負債一度高達38兆越南盾（約新台幣456億元）瀕臨破產，被迫出售所有可出售的資產，仍有160名員工選擇留下與公司並肩作戰、共度難關，這群人將依個人貢獻程度，每人獲贈一戶公寓；段元德讚美這些忠誠的員工：「他們成功守住黃英嘉萊約27兆越南盾的資產規模。」

黃英嘉萊集團贈予員工的建案坐落在嘉萊省波來古市黃金地段，是一棟22層、共610戶的複合式住宅大樓，以及一棟3層半的商業建築，預計於1月18日動土，公寓將直接登記在員工名下，設有5年內不得轉讓的限制。外界解讀，企業大手筆獎勵員工，不僅是對核心人員貢獻的肯定，也有助穩定並留任關鍵團隊。

不只送房，黃英嘉萊集團也同步啟動員工持股計畫（ESOP），將向在公司工作超過10年約240名員工，發放總值約8000億越南盾（約新台幣9.6億元）的公司股份。段元德透露贈送給員工的建案將是集團最後一個房地產項目，之後將全面轉向農業發展，集團目前已經幾乎還清債務並實現獲利。





