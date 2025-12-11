公司「5大福利」員工笑不出來！就算吃美食也毋通

台灣面試心得分享平台聯合調查員工最討厭公司福利，其中「員工旅遊」奪冠。示意圖／photoac

你最討厭公司哪項福利？許多人進入職場時，期盼福利能夠給好給滿，不過實際經歷過才發現，這些福利可能成為壓力，甚至成逃避上班因素；對此台灣面試心得分享平台面試趣、比薪水聯合調查，結果發現「員工旅遊」壓倒性奪冠、聚餐、尾牙、零食櫃、交換禮物也入榜。

台灣面試心得分享平台面試趣、比薪水聯合調查「你最討厭的公司福利是什麼？」其中員工旅遊、聚餐、尾牙、零食櫃、交換禮物依序被列為最討厭公司福利。

台灣面試心得分享平台聯合調查員工最討厭公司福利。圖／面試趣

員工旅遊最顧人怨？

面試趣指出，員工旅遊本應為一大福利，不過旅遊強調「團隊意識」，若要與不一定喜歡的同事相處、住同房、配合行程，宛如犧牲休假時間，難以放鬆，對於喜歡獨旅的員工更是痛苦；且不少公司要求員工利用自己的假別、更將員旅當作「出席率考核」，不參加反而會被貼上「不合群」標籤，因此最討厭福利。

聚餐、尾牙吃美食也上榜！

雖然同為享用美食，不過「聚餐、尾牙」同樣逃不過「團隊意識」的魔咒，若員工選擇不參加活動，可能被主管「關懷」；另外聚餐經常導致額外社交壓力，辦在下班時間更是容易引起哀怨，尾牙則是多了「取悅」老闆的壓力，不少員工反應，「很討厭需要上台表演或說話，根本是在處罰我！」甚至有新人第一次尾牙沒去「被老闆記恨」遭到冷落。

台灣面試心得分享平台聯合調查員工最討厭公司福利，包括聚餐、尾牙、零食櫃、交換禮物通通上榜。示意圖／photoac

零食櫃、交換禮物同樣毋通？

許多公司的零食櫃不是免費，通常得自己掏錢買、輪流補貨，交換禮物則是給人社交壓力，必須自費、揣測同事收到禮物的心理，擔憂得罪他人、搞砸職場人際關係，因此淪為「做做樣子」的福利。

面試趣指出，這些「福利」屬於職場社交的延伸，間接讓員工被迫參加，卻得不到真正的休息，不僅對員工減輕壓力沒有幫助，還可能成為職場災難；因此「只要給足員工自主權，就是真正滿足員工的福利」。

建議公司可給予員工「旅遊津貼或現金補助、聚餐及尾牙改為自由參加、強化實質福利」，包括改發旅遊津貼，讓員工自行安排假期、活動選在上班時間內，不要佔用員工下班後的私人時間；另外加薪、年終獎金、彈性工時、遠距工作、增加特休等才是員工真正在意的福利。

調查曝光，網友紛紛指出「上班就是一群缺錢的人聚在一起而已，其他時間就放過彼此吧」，舉例若將員工旅遊改發旅遊補助至少1萬、員工聚餐改為每月餐費津貼、尾牙改為年終紅包之一、零食櫃可化為心靈津貼2千元，至於交換禮物就可以取消，笑說「若全部換成現金就榮獲幸福企業」引起討論。



