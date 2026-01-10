公告土地現值出爐》 今年新竹縣、台南市地王 均被新人取代

板信雙子星大樓連17年蟬聯新北市地王。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕全國22縣市地王全數出爐，其中台南市、新竹縣地王被新人取代，尤其新竹縣則連兩年地王出現更迭，2026年首度由竹北喜來登大飯店取代光明六路一段、莊敬南路口的全國電子，而台南市則由新光三越新天地店取代中山店。進一步觀察六都地王最新身價，新北市、桃園市等地王年漲幅逾1%，而高雄市地王身價則與去年持平。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，觀察各縣市地王變化趨勢，通常具有「發展軸線從舊區翻轉至新區」、「商圈移轉」等共同特性，且六都地王所在區段又多為百貨型商圈，顯示百貨商場選址目光精準，以及百貨業更能產聚客效應，吸引目標性消費者前來購屋並催生人潮和消費動能，進而推升區段發展和房地價值。

根據內政部最新彙整，2026年各縣市最貴地王仍由台北101大樓蟬聯，公告土地現值每坪約698.2萬元，對比最親民地王、連江縣南竿鄉介壽廣場東側鄰每坪約6.11萬元，兩者身價落差逾114倍，相較2025年兩縣市地王差距115倍，則呈現拉近現象。

進一步觀察今年六都地王身價變化，新北市年漲幅最大、約1.44%，第二則是桃園市的1.25%、第三為台中市的0.85%、第四為台北市的0.43%，反觀高雄市地王身價則連兩年持平。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，各縣市地王都坐落在商業機能、交通路網最佳的區位，而地王換人做則代表都市機能或商業核心的轉移。竹北早期地王在國道一號西側、縣政一期的光明六路與縣政二路口的永豐銀行，因開發強度較低，所以地王漸往縣政二期移動，而今年雖然換人，但由同樣位在光明六路面臨兩條主要道路且周邊多個大型連鎖零售服務的喜來登大飯店取代，表示在高鐵特區的大型商業開發案逐漸成形後，拉動地價核心往東移動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去地王可能處於舊商圈中，但隨新的商圈興起，定位上朝向商業中心或政經中心規劃，周邊連帶的住宅辦公大樓等價格水漲船高，地價也不會孤單，因此有些區域的地王的確出現過換人的現象。

