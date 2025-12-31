公告製造業最低工資補貼作業要點115年1/15起受理申請

經濟部產業發展署表示，為因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成之衝擊，在政府調漲最低工資後，仍可維持邊際勞工安定就業，經濟部與勞動部於明（一一五）年合作推動製造業最低工資補貼，針對營業額減少十%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼六個月，以降低受影響製造業薪資給付負擔。經濟部產發署受理申請日期為一一五年一月十五日起至六月卅日止，或至經費用罄為止。申請方式採線上登記申請，補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站（https://assist.nat.gov.tw）查詢，如有其他疑義，可撥打0800-000-257，有專人提供服務。

勞動部一一四年九月廿六日召開最低工資審議會，決議自一一五年一月一日起，每月最低工資由2萬8590元調升至2萬9500元，時薪由190元調整為196元，另並考量近期國際情勢變動衝擊，恐增加製造業者營運負擔，為穩定就業環境，決定於「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」中編列二十億元，給予受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼。為執行上述補貼作業，勞動部已於一一四年十二月十八日依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託經濟部產業發展署辦理製造業最低工資補貼之受理、審核、撥付等相關行政作業，產發署並於一一四年十二月廿九日公告「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」。

依上開補貼作業要點規定，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍之事業，其營業額符合一一四年五及六月至一一五年三及四月之任一期（二個月），較前一年度同期減少達十%以上者，最多給予一一五年一月至六月期間之補貼，全職員工每人補貼上限5460元（每月910元×6個月）、部分工時員工每人補貼上限2880元（每月480元×6個月）。