公告「不接40歲以上長輩」！台中美睫店被砲轟 業者回應了

台中一家美容工作室因在預約公告中明文規定「不接待超過40歲長輩」，引發網友熱議，許多人直呼氣炸，「沒想到現在40歲已經被歸類為長輩」、「滑個Threads突然發現自己變長輩了」、「40歲是長輩，那50是什麼？古文物嗎？」

台中一家美容工作室因在預約公告中明文規定「不接待超過40歲長輩」。（示意圖／pexels）

原PO在Threads上貼出一張台中美容業者公告的注意事項並寫道，「天啊，現在40已經是長輩了！」照片中可以看到，公告中除了第一項「不接待超過40歲長輩、不接同行」以外，還列出其他規定，包括不開放攜伴、禁止飲食、近三個月內有整形史者、以及無法長時間躺平的顧客請勿預約，並提醒「施作前一天請先洗頭」。

貼文立刻湧入大批網友回應，「40歲才是強大消費群，這傻傻的，20後還在每款詢價，40以上根本不問價格」、「40歲不正好是一個躺下來就會馬上睡著的年紀嗎？怎麼會拒收我們」、「這個人是只打算活到39歲嗎？」、「你才長輩，你全家都長輩」、「不願意服務40歲以上應該是技術不夠好，無法承受眼界跟經驗比較豐富的姊姊們，只能騙騙妹妹們」、「滑個Threads，突然發現自己變長輩了」。

然而，也有不少美睫師也在留言區緩頰，表示理解該店家考量，「隨著年齡增長，眼皮下垂、睫毛弧度變化等因素，施作難度和美觀效果都可能受到影響。」但同時強調，實務上不會明文限制年齡，任何人都有追求美麗的權利。

面對網路上的批評聲浪，該業者發出公告回應。（圖／翻攝自該美容工作室IG）

面對網路上的批評聲浪，該業者發出公告回應，「本工作室為個人技術服務，非大型連鎖或公共服務單位。由於服務流程、技術條件與風險評估考量，工作室保留選擇服務對象及是否承接預約之權利」。

業者強調，「近期因相關討論，收到部分不理性、帶有辱罵之訊息，已完整留存紀錄。本帳號不接受任何形式的言語攻擊、謾罵或騷擾，相關行為將視情況依法處理。若無法認同本工作室之服務方式，請選擇其他合適店家，彼此尊重，感謝理解。」

