政治中心／綜合報導

2026年台中市長選戰暗潮洶湧，藍營熱門人選、立法院副院長江啟臣的辦公室林姓主任卻遭爆料，涉嫌長期將副院長專屬公務車，當"私人計程車"使喚引發譁然，民進黨台中市長參選人何欣純呼籲江啟臣要對外界說清楚，畢竟副院長行政資源多，江啟臣則回應，有就檢討，再犯就開除。

月中才剛宣布積極爭取代表國民黨角逐台中市長的立法院副院長江啟臣，現在卻爆出，他的辦公室林姓主任，竟長期濫用立院副院長公務車！

廣告 廣告

立委們平時公務繁忙，出席活動、跑行程都有配公務車，不過這位林姓主任行徑誇張，這個月15號先被拍到副院長官邸宴客完、深夜11點半她坐上公務車、抵達新北某路口，平安夜當天一早7點鐘在新北某路口上車、接著才到官邸接江啟臣．恣意使用公務車深夜接送返家、清晨跨縣市接駁，傳出就連日常採買、接送小孩也由公款支應，由於林姓主任掌握辦公室行政大權，從司機到助理，基層同仁敢怒不敢言。

公器私用！ 江啟臣座車淪辦公室主任私人小黃

公器私用! 江啟臣座車淪辦公室主任私人小黃 （圖／民視新聞）立法院副院長江啟臣：「我已經請總務處去了解，使用上是否有違反規定，若有我們就檢討改進，而且要求同仁不要再犯，再犯我們就開除謝謝，立法院副院長江啟臣vs.記者，有去接小孩這件事情嗎。」

民進黨台中市長參選人何欣純：「濫用我想大家會比較關心，因為江副院長，畢竟有很大的行政資源，是不是濫用我想市民是非常關心，也希望他們對外說清楚。」

江啟臣強調決不寬貸、同樣角逐要台中市長的何欣純則呼籲總務處，把規範說清楚。翻開立法院公務車輛使用要點，除了規範院長、副院長等各配轎車乙輛，使用公務車調派順序內也有載明，若支援婚喪喜慶等活動，以委員及其直系親屬、配偶為限，當中沒包括國會幕僚。

公器私用！ 江啟臣座車淪辦公室主任私人小黃

公器私用! 江啟臣座車淪辦公室主任私人小黃 （圖／民視新聞）

民進黨團幹事長鍾佳濱：「比較嚴重的是，並非本人使用而造成的結果，我想立法院公務車駕駛都很盡忠職守，因此會有這樣的說法出來，顯然是使用者沒有按照規定。」

2016年立院曾公布公務車使用時間長的立委、當中就包括江啟臣，但2024年陳玉珍推不公布用車超時名單、審議通過，如今再傳超用，不只觀感差，恐怕也會影響選戰。

原文出處：公器私用！ 江啟臣座車淪辦公室主任私人小黃

更多民視新聞報導

歷史觀測站／中國圍台軍演！回顧「1996年台海飛彈危機」挺過恐嚇走向民主

陳其邁、蘇貞昌表態！獻聲挺「她」接棒高雄市長 恨不得現在就交棒

陳其邁力挺這選將！表態「恨不得現在交棒」 本人親回：準備好了

