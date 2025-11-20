公器私用？高官「讓技工當私廚」疾管署：一週內考績審議 啟動關懷機制

記者簡浩正／台北報導

近日傳出衛福部疾病管制署東區管制中心某主任，除疑似長期咆哮、貶低下屬外，還公器私用讓技工替他料理早餐、午餐，但基層員工向政風室檢舉，該主任僅被告誡，引起員工不滿。對此，疾管署今（20）日表示，署長羅一鈞重新檢視本案後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議；並啟動員工協助方案關懷機制。

疾管署今日中午發出「回應媒體報導本署某主管人員行政管理爭議案」聲明：

疾病管制署今日表示，有關媒體報導本署東區管制中心簡任主管被投訴讓技工為其料理早、午餐一案，疾管署於今(2025)年7月2日接獲檢舉人匿名投訴，後即已由政風室受理、啟動調查並與相關組室會商，調查結果顯示其行政管理確有不妥，故當時即由莊署長親自告誡受檢舉主管深自檢討改進、不得再犯，並於7月28日回復檢舉人此案處理情形。

惟因本案對於防疫團隊指揮運作、基層同仁士氣仍恐有深遠影響，今日羅署長重新檢視本案後，已指示就該主管行政管理欠妥之懲處，提報考績委員會並於一週內召開考績委員會審議。

另該報導中指出匿名投訴人表示：「……大家長期在壓力與恐懼中工作」。因此案當時屬匿名檢舉且無具體陳述，迄今尚無同仁對該主管提出霸凌申訴；就此，羅署長已指示疾管署人事單位主動介入、啟動員工協助方案關懷機制，瞭解東區管制中心同仁實際感受，維護友善健康職場環境。

