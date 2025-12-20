公園分級管理 民代籲善用AI科技

高雄輕軌運用AI科技偵測沿線樹木狀態，議員建議可導入公園，利用科技補上人力缺口。（任義宇攝）

高雄市在接手果嶺自然公園、澄清湖風景區後，公園面積暴增，讓管理量能陷入前所未有的壓力，高市府持續徵雇人力以補上缺口，議員建議市府能參考國內外經驗，導入公園分級管理機制，也可利用AI科技巡查，降低人力維管壓力。公園處承諾，會評估將AI科技納入未來公園管理。

目前全高雄共有846處公園，總面積超過1100公頃，高雄市議員許采蓁透露，高雄多處公園，包含藍田公園、水岸星光公園等近年啟用的新園區，都屢傳破損、管理不當等缺失，甚至連高雄城市門面之一的中央公園，也曾被發現木棧道、遊具有破損狀況，顯示維管跟不上公園闢建速度。

對於高雄公園管理問題，許采蓁認為，高雄市自詡為「智慧城市」，已有多項AI科技在交通等領域的運用經驗，也在輕軌導入AI系統偵測沿線樹木狀態，若有倒伏跡象可即時預警，建議公園處可將相關技術導入公園管理，利用科技補上人力缺口。

許采蓁舉例，國際上利用科技協助公園維管案例不少，如新加坡NParks以無人機、雷達與傾斜感測器，建立樹木資料庫，可提前辨識倒伏與斷枝風險；韓國首爾利用自走巡邏機器人結合AI影像，可即時回報火災、尖叫聲、違規等異常；巴塞隆納甚至將氣象資訊結合灌溉系統，可根據天候狀況調整草木澆水量，達到節能省水目的。

公園處回應，已積極評估AI科技導入公園維管可能性，若有相關設備，可降低公園維護人力需求及維護成本，進而提升管理效率及公園遊憩品質，這些建議都會納入考量，並籌措經費辦理。