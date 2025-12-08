公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

欠錢不還，反而還拿鋸子砍債主！新北市中和區昨天（7日）傍晚3點多，嫌犯因為欠鄰居21萬元無力償還，雙方相約公園談判，嫌犯最後因為不滿債務談不攏，還被揶揄一頓，一氣之下，拿出鋸子朝對方揮舞，甚至連勸架的友人也被攻擊。

車來車往的道路上，一名坐著電動輪椅的男子，不顧左右來車，直直衝穿越馬路，差點要被機車撞飛，但更驚險的是，後方還有人拿著鋸子在追砍他。路過騎士的行車紀錄器，拍下驚險畫面，男子的雙手各拿一支鋸子，朝對方瘋狂揮舞，當場濺血，場面怵目驚心。目擊民眾：「可能為了賭博吧，拿那個白鐵這麼長，昨天鬧哄哄的警車來兩台，救護車也來兩台，（血）沒有流很多啦。」大白天發生當街砍人，旁邊又是公園，當時有不少家長帶著小朋友來放風，也有老人家在公園散步，目睹恐怖情形，大家嚇得不敢靠近，究竟是為了什麼事，如此大動肝火。

民視記者洪巧璇：「三人因為債務糾紛，就相約到後面的公園來談判，但最後沒有談攏，兇嫌就拿出預藏的利器，沿路追追到這裡來，並且砍傷兩人，而且地面上都還殘留血跡。」事發就在7號下午3點多，新北市中和明德公園，根據了解，從事鐵工的67歲張姓男子，過去曾向73歲辜姓鄰居借了21萬元，但因為工作收入銳減，多次拜託鄰居讓他少還一點錢，後續雙方又在公園商討債務，這回張姓男子不滿被對方揶揄，一氣之下拿鋸子砍傷辜姓鄰居的手腳，連勸架的好友林姓男子也中刀。

國光所副所長顏建邦：「全案依殺人未遂傷害罪嫌，移請新北地檢署偵辦，並聲請羈押獲准。」好友間多了一層金錢關係，最後演變成流血衝突，這一刀揮下去，也劃破了彼此間的友誼。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

