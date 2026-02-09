公園埋包、給座標取貨 警扣上億毒品

新北市呂姓男子涉嫌從越南以海運包裹走私大麻來台，指揮越南籍移工在山區、公園埋包藏毒，以「死轉手」方式聯繫買家依經緯度座標挖包取毒；警方查獲價值共1億元的大麻、古柯鹼等毒品，逮捕呂男及3名幫派分子、5名越南籍移工共16人，台北地檢署已依毒品等罪起訴呂男13人。

警方調查，29歲呂男自越南走私大麻至台中、彰化等港口，由越南籍28歲潘姓、36歲陳姓移工在彰化縣某移工宿舍接貨，開車載至新竹、苗栗縣山區，交由越南移工22歲馮姓、21歲黎姓、22歲丁姓男子挖洞藏毒。

該集團藏毒7至10天，確認無警方跟監後，再指派竹聯幫仁堂成員34歲黃姓男子、天道盟太陽會成員44歲錢姓男子前往挖包，埋在雙北市多處公園；竹聯幫仁堂成員35歲洪姓男子及29歲蘇姓、28歲張姓男子再挖出毒包後，於台北、新北、桃園、台中、高雄市各公園埋包。

集團會在毒品埋包處放泡麵碗裝石頭標示位置，買家透過Telegram下單購買大麻等毒品，以泰達幣或ATM無摺存款付款後，收到呂男以Telegram傳送座標及現場照片，前往挖包取貨。

去年3月，洪男開車被台北市保安警察大隊攔檢查獲大麻等毒品，北市刑警大隊偵五隊追查並派出「無人機隊」前往山區進行高空監控，自去年3至12月展開12波搜索，拘提及通知呂男16人到案，從山區、公園及犯嫌住處搜出古柯鹼200公克、大麻花與大麻膏共30公斤、哈密瓜錠與搖頭丸共數百顆、毒品咖啡包5000餘包、毒郵票80張及迷幻蘑菇。北檢起訴呂男13人，呂男經法院裁定羈押。