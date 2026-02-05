公園山火重建路遙 拖車屋內家人團聚

2024年北加州布特縣的公園山火，重創偏遠山區的科哈塞特小鎮 (Cohasset, CA)，受災居民仍努力讓生活重返正軌，不過，重建家園並不容易，莫里斯原本和兩位孫女一起生活，災後，房子沒了，他們暫時移居在媽媽的拖車屋，然而空間狹小，生活困難，慈濟得知他們的困境，想方設法，為他們解套，改善生活品質，期許未來更美好。

公園山火受災居民 詹姆士莫里斯：「我是個砌石匠，擁有自己的生意，在那場火災之前，我們在這裡住了約25年。」

公園山火受災居民 詹姆士莫里斯：「我從家裡經營生意，所有的設備都在這裡，結果全都被火燒毀了，這對我造成了相當大的打擊，後來我們只能靠著善心捐款，才能重新運作起來。」

慈濟溪口服務中心災難個案輔導員 芭比瓊斯：「坎普山火和公園山火，有很多不同之處，當坎普山火發生時，大約有7千萬美元的捐款湧入，而公園山火發生時，收到的捐款大約僅有10萬美元，所以這是一場差異極大的災難。」

公園山火受災居民 詹姆士莫里斯：「這房子原本有保險，山火前大約三個月，被通知保險取消了，我們沒有，對 我們當時是沒有保險的。」

詹姆士的孫女 海雯莫里斯：「最難熬的是，無法和我的家人在一起。」

公園山火受災居民 詹姆士莫里斯：「所以我們分散開了，這是最困難的。」

公園山火受災居民 詹姆士莫里斯：「現在我們住在歐羅維爾，我的媽媽曾經幫助我們，暫住她的家園，搬進了一輛拖車屋，現在我們四個人住在裡面，還有兩隻狗 我們有狗和一隻貓。」

詹姆士的孫女 海雯莫里斯：「實在是太擁擠了，所以我想，暫時先到別的地方去住。」

慈濟溪口服務中心災難個案輔導員 芭比瓊斯：「我發現海雯自從公園山火後，一直借宿在不同的朋友家 睡在沙發上，她說 我只想回家和祖父住在一起，我告訴她，我會協助你搬回家，在資金非常有限的情況下，處理這些災後問題，你必須非常有策略，我設法申請了資金，為她爭取到一輛拖車屋，讓她能在家人返回時，一起搬回到那塊土地上，和家人團聚。」

「好棒，這是個爐台，我可以煮飯跟烘焙，我太興奮了。」

慈濟溪口服務中心災難個案輔導員 芭比瓊斯：「這會成為她的新家，她能有機會重返家人身邊，回到同一社區與家人一起住，這讓我感到無比欣慰。」

詹姆士的孫女 海雯莫里斯：「我真的很高興，能夠回到那裡，擁有一個，可以打造屬於自己的地方，還能和家人在那裡一起生活。」

公園山火受災居民 詹姆士莫里斯：「我唯一學到的是，你永遠無法預料，何時會需要尋求協助，幸運的是，有很多人願意伸出援手。」

