公園廁所紙巾「掃碼免費」 他操作10分鐘變付錢訂閱：根本坑錢機

公園管理方表示，原本為了便民同意第三方設置取紙機，疑為後續加裝廣告所致，已全面拆除相關設備。（圖／翻攝自柳州晚報）

大陸廣西柳州市民朱先生近日反映，自己在河西公園公廁使用標示「免費取紙」的機器時，掃碼後卻被要求輸入手機號碼，並接連收到附帶驗證碼的訂閱業務短信，疑似誘導付費消費，最終也未取到紙巾，認為設備名不符實，形同「坑錢機」。公園管理方表示，原本為了便民同意第三方設置取紙機，疑為後續加裝廣告所致，已全面拆除相關設備。

「公園公廁裡的免費取紙機，不但不免費，還差點讓人誤入付費陷阱。」朱先生投訴稱，他在河西公園遊玩時如廁，險些被設置在公廁內的「免費取紙機」誤導消費。當事人表示，取紙機旁張貼有取用流程說明，他原以為只要掃描QR碼，並依指示操作即可免費取紙。

廣告 廣告

沒想到，朱男掃碼後卻跳轉至需輸入手機號碼的頁面，他誤以為是正常驗證程序，遂輸入號碼，隨即收到1則含驗證碼的訂閱業務短信。朱先生在不知情狀況下反覆操作3次，共收到3條類似短信，卻始終未取到任何紙巾。

朱先生指出，若在急需用紙情況下輸入驗證碼，便可能誤觸付費訂閱服務。他在現場嘗試逾10分鐘仍一無所獲，事後越想越不滿，認為標榜「免費取用」的設備，實際卻暗藏誘導消費風險，形同「坑錢機」。

對此，河西公園相關負責人表示，先前同意第三方「紙巾寶」運營商在公廁設置取紙機，原意是便利民眾免費用紙，對於後續出現疑似誘導訂閱的廣告內容，管理單位並不知情，將立即展開核查。該負責人上月31日證實，已全面拆除河西公園內所有公廁的免費取紙機，避免民眾再度產生消費爭議。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情

《世紀血案》爭議延燒！他硬扯《賽德克巴萊》也沒問本人 男星怒：想造謠等我死