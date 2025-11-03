公園打赤膊運動 高雄男子遭罰2千元

高雄市大東濕地公園裡有不少民眾散步或做運動，不過日前卻有一名男性脫掉上衣打赤膊做運動，引發民眾議論，保全多次勸導都未改善，只好通報公園處和警方，結果這名男性遭到高雄市公園處連開兩張罰單，共兩千元。

高雄市民受訪表示，「男孩子是很平常的事情啊，沒有妨害風化啊，不必要製造困擾啦。」另一位高雄市民則認為，「附近都是那個比較多女性的，我自己覺得是有點不雅觀。」

事實上各地《公園管理自治條例》因地方政府而異，屬於地方自治管轄範圍，目前6都當中，雙北和桃園市是禁止公園內吸菸、隨地吐痰、釣魚等行為；台南市禁止在公園內酗酒、吸毒等，都沒有將打赤膊列為禁止項目。但是台中市跟高雄市則是明文規定，禁止在公園內「赤身露體」。

廣告 廣告

高雄市工務局公園處主任秘書陳錦宏說明，「如經制止或命其離開而不從者，將依《高雄市公園管理自治條例》，第20條規定處新台幣，1千元以上6千元以下罰鍰。」

警方表示，打赤膊本身不必然觸犯《社會秩序維護法》，但若在公共場所任意裸露，造成妨害善良風俗且不聽勸阻，最高可罰6千元，公園場域因有自治條例明確規範，管理機關可直接開罰，至於馬路慢跑或運動場上打赤膊，未涉及妨害善良風俗者不會開罰。