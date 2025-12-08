公園按鈕按下去像「公開處刑」 網笑：全國推廣

新北市公園新設置的禁菸廣播鈴。（圖／《高雄揪出遊－閒聊版》臉書）





有網友在新北市一處公園，發現了新設置的「禁菸廣播鈴」，讓原PO開玩笑地說「現在抽菸的人，真的身分地位越來越低嘍」。這個裝置也引起網友熱烈議論「根本是公開處刑」、「建議全國推廣」。

網友在網路社團《高雄揪出遊－閒聊版》PO出一張照片，是由新北市政府設置的公園禁菸裝置，一個醒目的紅色按鈕夜間還會發光，旁邊的告示上寫著按壓後10秒啟動禁菸廣播。

許多網友對這個裝置廣大好評，「這倒是不錯，直接公開處刑隨地亂抽煙的煙鬼」、「我自己本身吸煙，我很贊同這裝置，我自己抽菸也都儘量遠離人群，以不影響他人為主」、「按了以後會不會有環保稽查員拿水槍衝過來」、「你抽菸時，別人被強迫聞二手菸就很討厭你，所以這個很好」。

但也有人怒轟，「到處都禁菸，為什麼政府還在賣菸給百姓呢」、「買菸的人都有繳稅結果到處都沒地方抽，別的國家都還會有吸菸區、吸菸室」、「我本身也會抽菸，我也不喜歡因為自己抽菸而去影響其他人，但在到處禁菸的景點、公園、車站、百貨等，是否也該設置合理的吸菸區、吸菸室」。

