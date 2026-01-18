公園挖1.5公尺深沙坑突坍塌 美2少年慘遭活埋身亡

美國佛羅里達州2名14歲少年在公園挖沙坑時，不幸遭到活埋喪命。（圖／翻攝自GoFundMe）

美國佛羅里達州發生一起意外事故，2名14歲少年在公園挖沙坑時，沙土突然坍塌，導致2人被活埋受困，被救出時已失去意識，送醫搶救後仍雙雙不治。

綜合外媒報導，事故發生在佛州錫特勒斯郡（Citrus County）的運動員公園（Sportsman Park），1月11日，14歲的喬治（George Watts）與德瑞克（Derrick Hubbard）在公園沙地玩耍，挖出一個約1.5公尺深的沙坑，不料沙土突然坍塌，2人當場遭到活埋受困。

之後，家長在午餐時間遲遲等不到孩子回家，於是前往公園查看，卻只看到2人的自行車和鞋子，立刻察覺異狀報警，並試圖挖沙救人。消防人員與醫療人員隨後趕到現場，挖了約20分鐘的沙，才將2名少年救出，但2人皆已失去意識，德瑞克當天送醫後就宣告死亡；喬治則於13日宣告不治，喬治的家人決定捐贈喬治的的器官，遺愛人間。

喬治的母親悲痛表示，2名孩子是形影不離的好朋友，原本只是單純在玩冒險遊戲，卻變成悲劇，「沙坑坍塌的那一刻，我們的世界也跟著崩塌了」。

喬治與德瑞克的家人也在募資平台GoFundMe發起募款，表示他們正沉浸在巨大悲痛、震驚的情緒中，還要面對緊急救援、醫療、喪葬費以及這場悲劇帶來的諸多經濟負擔和意外開支，希望大家能幫助他們渡過難關，目前募款金額已達到約4.4萬美元（約新台幣139萬元）。

事故發生後，2名少年就讀的學校已提供學生與教職人員相關心理諮商服務。當地警方提醒，類似沙坑坍塌致命案例並非首次發生，呼籲家長與孩童提高警覺，避免挖掘過深沙洞。

