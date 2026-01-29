公園放音樂出事 男持刀砍婦 逃上國道遭撞斷腿

台中大雅區龍善二街一處公園昨日發生砍人案，嫌犯張男跑上國道被車撞傷。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

張姓男子疑不滿李女在台中大雅區龍善二街一處公園播放音樂，二十九日持刀砍傷對方逃逸，六十三歲李婦頸部、左臂、背部、額頭等八處刀傷送醫搶救；張男逃跑上國道遭撞落網，警方後續將依殺人未遂罪嫌送辦。

台中市大雅警分局表示，警方昨日上午八時十一分接獲消防局轉報，大雅區龍善二街一九三路旁一處公園前發生婦人遭持刀攻擊事件。分局立即派人前往，經查三十五歲張姓犯嫌於該處與李姓婦人雙方糾紛後，持刀攻擊，並隨即逃離現場。

警方初步調查，李婦經送往澄清醫院中港分院治療，全身有八處刀傷，分別在頸部、左臂、背部、額頭等處，已插管搶救中。

台中大雅區龍善二街一處公園昨日發生糾紛，李姓婦人八處刀傷送醫搶救，警方已封鎖現場調查釐清。（記者陳金龍翻攝）

涉案的張男徒步逃逸至國道一號北上一七四點九公里處（台中大雅路段），遭車輛撞擊雙腳骨折後倒臥地面，警消趕到現場將他戒護送醫。

警方查出，張男因不滿李女常在公園廣場播放音樂跳舞，曾向警方報案妨害安寧，雙方因音樂播放問題衍生糾紛，昨天上午張男找李女理論後，突然持刀砍傷對方逃逸；他落網時並在身上查扣二把刀具。

此外，張男昨天上午曾在社群媒體Instagram上發文，表示將持刀傷人，並提到不滿先前因種植火麻，被法院判刑確定，加上公園的噪音、占用等問題無法可管而不滿。

全案警方後續調查釐清後，將依殺人未遂罪嫌移送張男至台中地方檢察署偵辦。