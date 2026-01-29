公園教課遭割頸！土風舞女師鮮血狂流…急借手機打給兒：媽媽快死了

記者吳泊萱／台中報導

63歲土風舞李姓女老師，準備到公園教課時，遭張男持刀瘋砍8刀，頸部受創血流如注。（圖／翻攝畫面）

台中大雅區發生駭人割頸凶案，今日（29日）上午8時許，一名63歲土風舞李姓女老師，準備到公園教課時，疑因音樂聲響問題與住在附近的張男起口角，遭對方持刀瘋砍8刀。女老師頸部中刀，血流如注，強忍傷痛向路人借手機，打電話給兒子求救，悲喊：「媽媽快死了！」

警方表示，凶嫌張男（35歲）今日上午在公園旁遇到被害的李姓婦人（63歲），雙方之前就曾為了土風舞音量問題爆發爭執，今日二人再度起口角，張男突然亮刀砍殺李女，導致李女身中8刀，其中頸部傷勢嚴重，目前仍在醫院插管搶救中。

63歲土風舞李姓女老師，遭張男砍殺8刀，頸部受創血流如注。（圖／翻攝畫面）

據了解，李女被砍傷後，奮力摀住傷口逃往附近工廠求救，過程中向路人借手機打給丈夫及兒子求救，由於李女血流如注，也讓民眾看得膽顫心驚，擔心李女不斷說話恐加重傷勢，但李女仍把握時間對兒子喊話：「快點來，媽媽快死了！」

附近工廠員工表示，當時看到李女跑進來求救，大家立刻幫忙打119，並幫忙壓住傷口止血。救護人員到場時，李女意識清楚，左手臂、背部及頸部、額頭都有刀傷，其中頸部傷口最深，目前仍在醫院插管治療中。

張男行凶後逃往國道1號大雅路段，遭車輛撞斷雙腿落網。（圖／翻攝高速公路資訊網）

而凶嫌張男犯案後一度想回家，在住處附近發現員警後，轉往國道一號大雅路段，一路跑上車道被撞斷雙腿後落網，目前仍在醫院救治。警方在張男身上搜出2把刀具，將等張男意識清醒後進行警詢，釐清案情。



