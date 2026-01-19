公園暗藏危機？竹北AI智慧園區滑梯遭控害童受傷 縣府急改善

民眾帶孩童到新竹的「AI智慧園區公園」遊玩卻傳出意外受傷事件。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 公園暗藏危機？近日有民眾帶孩童到新竹竹北市的「AI智慧園區公園」遊玩卻傳出意外受傷事件。當事家長控訴園區內的溜滑梯設施與地面高低落差太大，缺乏有效緩衝與防護，更挖出早在幾年前就有民眾反映。縣府今日已針對問題改善處理。

新竹縣竹北市的「AI智慧園區公園」公園在昨18日傳出孩童遊玩時受傷。一名家長帶孩子前往公園遊玩，孩子使用園區內的溜滑梯時，因滑速過快且遭後方家長抱著孩童追撞，導致臉部著地，從眉毛至臉頰一側出現明顯擦挫傷，引發家長對設施設計與安全性的質疑。

受傷孩童家長在臉書指出，滑梯本身沒有緩衝防護功能，在加上滑梯平面出口與地面之間明顯存在明顯落差，下方還是石頭，很容易發生挫傷。家長事後查詢也發現，早在兩、三年前便有民眾在Google評論上反映相同問題，指出滑梯速度快、落差大，已經有多名孩童因此受傷。家長認為相關單位應正視潛在風險，進行改善。

事件曝光後，引發不少家長在網路留言表示擔憂，直言該設施「幾乎每玩必摔」。對此，新竹縣市議員吳旭智留言表示，今早已會同工務處前往現場會勘。縣府已將設施周邊碎石集中至出口處填平，後續將定期巡查，增加維護頻率，避免類似事件再度發生。

