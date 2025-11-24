公園淪治安死角！趁爸抱童 賊偷走包內1萬

新北市新店一處公園發生竊案，當時被害人揹著側背包，一手抱著小孩，結果包包竟然被小偷打開，損失大約一萬，但事後想要調閱監視器，卻發現根本是治安死角，導致錢追不回。

男控賊趁機拉開夾層，偷走1萬元現金。（圖／TVBS）

被害男子表示，事發當時他側背包包並掛在肩膀旁，因為需要抱小孩，扒手可能趁機將包包內層拉開，偷走現金，取走約1萬元現金，並未偷走證件。男子直到傍晚5點多回家後，哄孩子睡覺，過了5個小時才發現包包被偷。他隨後向警方報案，但警方表示那條街沒有監視器。

事發地點在捷運小碧潭站，許多家長和老師經常帶孩子前往遊玩的小公園，但附近完全沒有對準公園的監視器，僅有少數朝向路口和馬路的攝影機，使得公園成為治安死角。對此，有居民表示非常不安全，因為沒有監視器，無法抓到嫌犯。

然而，對於是否應該在公園安裝監視器，當地居民意見不一。新店區長黃秀川認為，公園不一定要裝監視器，安裝監視器應該有特定目的，如果公園布滿監視器，可能會有人反感。但也有居民質疑，既然路上也有很多監視器，為何公園不能安裝？另一位居民則表示，普通人不會做壞事，監視器是用來防範壞人，不是監視一般民眾。

面對居民的疑慮，區長承諾會在一星期內與警方一同會勘，研議設置監視器的可能性。然而，這種在事件發生後才加強安全措施的做法，讓人不禁思考：對於已經受害的民眾，又該如何保護和補償？公共場所的安全防護措施，是否應該更加完善？

