公園溜滑梯連環撞！ 童臉擦傷引發安全隱憂

新竹市 / 綜合報導

新竹竹北的AI智慧園區公園，是不少孩童假日放電的好去處。但卻有民眾控訴，公園內的大碗公溜滑梯，小朋友遊玩速度太快，再加上地下使用碎石當緩衝，而且數量還不足，造成孩子嚴重擦傷。對此，新竹縣府也承諾會立刻補足輕碎石，減少高低落差造成的安全風險。

稚嫩臉龐滿是血痕 小朋友整片左臉，都是擦傷破皮，讓家長好心疼，當事家長蔡先生說：「是在這裡，這個地方發生的。因為小孩重心不穩的時候，我接到的時候剛好後面有兩組，就是抱著小孩的大人就是撞在一起，然後我兒子就剛好面朝下撞到地面。」

事發在昨(18)日，新竹竹北的AI智慧園區公園，不少家長假日會特地，帶小朋友到這裡遊玩，卻暗藏安全隱憂，當事家長蔡先生說：「完全沒有任何的保護，這個地上已經空到完全沒有，都沒有石頭了，而且這個設計也不應該是石頭，應該是緩衝軟墊或是沙子或什麼。」

大碗公溜滑梯，跟緩衝區的高低落差，大約有40公分，早在2021年，就因為坡度過陡，及緩衝區碎石，被家長質疑安全性不夠，民眾說：「我覺得這個場地是滿好的，那當然可能，使用者在安全注意，可能還是要留意一下。」

新竹縣政府工務處長戴志君說：「也因為小朋友一些使用，(輕碎石)有一些不平均的部分，我們立即來補足，降低這個落差。」只是現場也有立告示牌標示，溜滑梯限13歲以上才能使用，而且禁止抱小孩滑行，提醒民眾出門遊玩，遵守設施規則，才能玩得開心又放心。

