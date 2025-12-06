公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

〔記者黃佳琳／高雄報導〕梁姓女子帶著小孩去公園玩耍，母子拉著手走向溜滑梯時，驚見滑梯下方竟有一對男女正在嘿咻，梁女趕緊帶小孩離開並拍照報警，警方獲報到場逮捕正在打野炮的72歲蔡姓老翁及67歲陳姓阿婆，蔡翁雖辯稱只有兩人躺著聊天沒有脫褲子，但因相關事證明確，蔡、陳兩人被法官依公然猥褻罪各判拘役40日、25日，得易科罰金。

判決指出，去年8月24日下午3點，梁姓女子帶著小孩去鳳山體育館停車場2號出口旁兒童遊戲區，看到一對男女在溜滑梯下方的空間發生性行為，兩人沒有穿褲子，當時男生躺在下面，女生坐在男生的上面，梁女看到後趕緊把小孩帶離現場，然後拍照報警。

警方到場逮捕蔡、陳兩位長輩，檢警偵訊時，蔡翁辯稱，當天他在體育場公園遇到陳婦，她提議去兒童遊戲區聊天，說那邊小孩可以玩耍，他們也可以到那邊休息，兩人在溜滑梯下方聊天時，陳婦說她很多天沒有吃飯，跟他討300元，他自己留了100元吃麵，給她200元去吃飯。

而陳婦則大方坦承兩人在溜滑梯下面野戰，還抱怨蔡翁無法正常勃起，嘗試多次仍無法順利完成性交，但兩人性器官有碰觸。高雄地方法院審理時，蔡翁又改口供，聲稱兩人只有聊天，自己也沒有給陳婦錢，而是拿食物給她吃，陳婦也說自己沒有跟蔡翁拿錢；不過，法官根據梁女所揚攝的照片，加上相關事證，不採信兩人說詞，依公然猥褻罪各拘役40日、25日，得易科罰金，可上訴。

