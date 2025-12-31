公園無障礙 北市連8年特優

公園無障礙環境營造與全齡友善設計，113年及114年度的評比中脫穎而出，榮獲全國「特優」首獎。(台北市公園處提供)

記者王誌成∕台北報導

國土管理署舉辦兩年一次的「都市公園綠地無障礙環境督導計畫」考評，台北市再次以公園無障礙環境營造與全齡友善設計，在一一三年及一一四年度評比獲全國「特優」首獎。

公園處表示，台北市創下一０五至一一四年全台唯一連續四屆、八年蟬聯「特優」紀錄，展現推動人本交通與友善環境的領先地位。

台北市自一０三年起配合中央政策，致力消除公園內的有形與無形障礙，秉持「無障礙不是福利，而是基本人權」的理念，將無障礙設計融入公園規劃的每一個環節。

未來，台北市將繼續秉持「以人為本」的精神，將無障礙理念從點擴散至面，串聯城市綠網，讓台北市成為「有愛無礙」國際級友善城市。