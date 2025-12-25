公園生態池撈魚還踩踏！高中生無良惡搞 這種行為可罰這麼多錢

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市凹子底公園日前有一群高中學生，將生態池內的魚撈起，還不斷踩踏、拋丟，過程被目擊民眾拍下，學生發現已被存證，惡搞行為才停止，影片上傳網路後，學生被網友痛批不尊重生命。高雄市政府環保局表示，市府獲報後立即前往處理，但行為人已離開，根據高雄市公園管理自治條例，將池內魚撈出，將會被處1千元以上，6千元以下罰鍰。

根據《動物保護法》規定，所謂「動物」是指犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物，包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物。水族動物如金魚和烏龜則不在規範內。

