「公園疑似性騷擾衝突曝光」長期推動防身教育的陳勇正防身過程引發討論

【警政時報 林照東／綜合報導】長期推動防身教育的陳勇正，日前於公園活動期間，疑似遭遇性騷擾並與一名陌生男子發生肢體衝突，相關防身過程被拍下並在網路流傳，引發外界對公共場所安全、性騷擾防制及防身行為界線的討論。

長期推動防身教育的陳勇正於夜間在公園內停留，畫面顯示其於公共空間活動情形。（圖／翻攝畫面）

陳勇正指出，事發當時他在公園活動時，疑似遭一名陌生男子自後方不當觸碰臀部，對方隨後若無其事離開。他察覺異狀後提高警覺，並發現該名男子並未離開現場，而是在附近徘徊觀察，行為顯得反常。

陳勇正於公共場所留影，相關影像近日隨事件討論在網路流傳，引發外界關注。（圖／翻攝畫面）

基於自身安全與蒐證考量，陳勇正隨即開啟手機錄影功能。隨後，該名男子再次靠近，並出現具威脅性的肢體動作。影片畫面顯示，雙方隨即發生短暫肢體接觸，陳勇正以防身動作將對方摔倒在地，試圖拉開距離並中止當下衝突。

畫面中可見，對方倒地後仍試圖起身靠近，並持續揮動肢體，雙方短時間內再次出現接觸。隨後，該名男子停止行動並自行離開現場，衝突未再擴大，陳勇正亦未追逐對方。

事件相關人物陳勇正日常活動畫面，非事發當下影像。（圖／翻攝畫面）

值得注意的是，流傳影片僅拍攝到雙方發生肢體接觸及對方離開的過程，未包含最初疑似遭騷擾的瞬間，因此畫面呈現的是事件後段的防身與衝突過程。陳勇正事後說明，當下行動係基於自身安全考量，並在對方離開後即停止一切行為。

事件曝光後，引發網友與社會各界討論。有法律實務人士指出，相關行為是否涉及正當防衛，仍須釐清不法侵害是否存在、防身行為是否具即時性與必要性，以及是否於衝突解除後即停止，最終仍須依具體事實由司法機關認定。

