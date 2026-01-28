公園盪鞦韆成噩夢！少女遭網友拉入男廁性侵

阿偉騎著機車載著小美到一處公園玩耍，未料他竟狼性大發，將小美拉入男廁性侵。（示意圖／翻攝自pexels）





台北一名男子阿偉（化名）透過社群軟體結識少女小美（化名），2人在剛認識沒多久，阿偉騎著機車載著小美到一處公園盪鞦韆，未料他竟狼性大發，將小美拉入男廁，對她「種草莓」、性侵得逞。此案經士林地院審理，並依強制性交罪為由，判阿偉1年10月有期徒刑，緩刑3年。

他載少女到公園 竟獸性大發

根據判決書，此起事件發生於2024年12月30日凌晨，2人認識沒多久，阿偉就載著小美到台北市南港區的一處公園盪鞦韆、玩溜滑梯，就在小美玩得正開心時，阿偉竟將人帶入男廁，並無視小美的意願，一度對她強吻，性侵得逞。

無視意願強制性交 少女身心受創提告

事件曝光後，使小美飽受極大的心理壓力，她與家人憤而將阿偉告上法院，阿偉也在事後坦承犯行，並與受害者以30萬達成調解。

法官針對此案進行審理，並指出阿偉忽略了小美的意願與性自主權，行為實屬不該。但考量阿偉犯後態度良好且積極彌補，因此依強制性交罪為由，判他1年10月有期徒刑，緩刑3年，全案可上訴。





