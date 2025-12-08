公園禁菸廣播鈴！他嘆「抽菸被貼標籤不公平」 兩派吵翻

生活中心／倪譽瑋報導

在公園發現有人抽菸可按「禁菸廣播鈴」引發激烈討論，一派感嘆吸菸者地位低，一派直言公共場所本來就要阻絕二手菸。（圖／翻攝自高雄揪出遊-閒聊版臉書）

為避免二手菸危害，台灣許多戶外空間都有設置吸菸區，確保吸菸者與一般民眾隔開。日前民眾在公園發現，「禁菸廣播鈴」按了就會響起，直呼「抽菸的人身分地位越來越低了」引發正反兩派爭論，認同者表示「貼標籤太不公平」、「抽菸的比殺人犯還沒人權」；反對者則直言「自己抽菸也都盡量遠離人群」、「公園明確規範禁菸」、「被迫吸二手菸的才沒地位」。

公園禁菸廣播鈴 引發「吸菸者地位」爭論

日前臉書社團「高雄揪出遊-閒聊版」上有網友分享，在某個公園中看到新北市政府安裝的「禁菸廣播鈴」，只見上面的說明寫著，按下紅色按鈕，10秒會啟動廣播提醒；這讓他直呼「現在抽菸的人，真的身分地位越來越低了。」

廣告 廣告

貼文引發兩派意見爭論，有人認同「我覺得政府可以在公園設一個小間的密閉式吸菸室」、「把抽菸的人貼標籤，太不公平」、「怎麼會有廣播完就不會抽菸的錯覺」、「抽菸的比殺人犯還沒人權」、「國外很多地方就連機場內都設吸菸室了，畢竟一個國家吸菸人口不是少數，而且也都有交稅」。

一派反駁，公共場所抽菸確實得防，「你抽菸很開心，旁邊的人不開心」、「這個好，希望每個大小公園都安裝」、「抽菸的人大多都沒公德心」、「我自己本身吸菸，我很贊同這裝置，抽菸也都儘量遠離人群」、「不想再吸二手菸，希望全台公園實行」、「看著路邊滿滿菸蒂，真不知道是誰對誰不友善」。

現行戶外抽菸規定？違規罰多少？

不過，現行法律明確規定，「國家公園、國家自然公園、風景特定區及森林遊樂區與公園綠地，除吸菸區外，不得吸菸；未設吸菸區則全面禁止」若於公園、綠地設立的吸菸區以外抽菸，可處2000元以上1萬元以下罰鍰，確保有需求的民眾能在指定區域吸菸，同時於其他人隔開，避免二手菸危害。

如想確認戶外禁止吸菸場所，以北北基桃為例，相關地點可到各地方政府的網站查看：基隆、台北、新北、桃園。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

被低估的ETF！她點名「這兩檔」如黑馬 一票點頭：已加碼

還沒儲水小心了！3縣市今起大停水 最長28小時沒水用

這國最愛台灣芭樂！年砸1.5億買1823公噸 現在歐洲也看上

菜市場買得到！醫推3款「超級護腎食物」：腎臟病也能安心吃

