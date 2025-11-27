公園變火海！台中土地公廟突冒火 烈焰沖天引恐慌

台中市西區華美西街公園旁1座土地宮廟昨晚發生火警，警消抵達時，整座廟陷入火海。消防人員提供

昨天晚間10點半左右，台中市西區華美西街1座土地廟，不明原因冒出猛烈火勢，火焰瞬間從廟內竄升到屋頂，橘紅火舌像狂風助勢般一路往外擴散，短短數十秒便將整座建物吞噬，濃煙直竄高空，一度把附近公園照得亮如白晝；這場大火約半小時撲滅，起火原因正調查中。

台中市消防局勤務中心是在昨天（26日）晚間10點38分獲報，指西區華美西街某公園旁的土地廟發生火警，119立刻調派第7大隊、中港分隊等5個單位、共14輛消防車、30名消防人員馳赴火場。

指揮官組長黃世滄指出，警消抵達時，土地公廟幾乎陷入火海，且濃煙在暗夜中密佈，由於火勢相當猛烈，甚至鐵皮屋頂被高溫烤得彎曲變形，只見火焰從門口與側邊同步噴出，伴隨陣陣爆裂聲，場面怵目驚心。

黃世滄立刻下令同時佈署多條水線，全力壓制火勢，同時戒護周邊樹木、公園步道與照明設施，避免火勢沿著植栽或鐵皮外牆延燒；經消防人員密集灌救約12分鐘，火勢在10時50分受到控制，10時51分完全撲滅。幸無民眾受困，也無人員傷亡。

初步了解，起火處為一樓磚造搭配鐵皮的簡易廟宇，內部堆放神像、供品與大量雜物，燃燒面積約10平方公尺。火場調查科人員透露，可能因為易燃物品如香燭等物品集中，加上鐵皮建物散熱差，才使火勢迅速擴大；至於確切起火原因，火場鑑識人員正調查中，昨天漏夜檢視電線、供桌燭火與近期使用狀況，以釐清是否有人為因素或意外引燃。



