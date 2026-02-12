公園變賭場！前鎮警「喬裝」查緝 20賭客辯路過仍遭送辦

年前拚手氣變拚輸贏！公園聚賭辯路過 前鎮警喬裝查緝逮20人送辦。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】農曆春節將至，卻有多名賭客為了在年前「拚手氣賺紅包」，將公園當成賭博場所聚賭。前鎮分局接獲檢舉後展開蒐證，於2月11日查獲20人公然聚賭，查扣賭具及賭資新臺幣31萬9,900元，全案依違反《刑法》賭博罪嫌移送法辦。

前鎮分局日前接獲民眾反映，位於前鎮區福民街某公園內，經常有民眾聚集疑似聚賭，草衙派出所所長顏靜逸獲報後立即前往訪查確認，並通報分局督察組調集警力支援，展開查緝行動。

11日下午13時40分許，由所長顏靜逸率員喬裝成運動民眾進入公園蒐證，待時機成熟立即表明身分實施查緝。在場賭客見員警出現一度驚慌四散，但仍遭警方迅速控制，查獲提供賭具之負責人李男（56歲）、工作人員陳男（47歲）、林男（56歲），以及17名賭客，共計20人。

現場查扣紙質天九牌（俗稱紙盅）6副、骰子1批、下注紙牌數張、計時器1個、賭桌1張及賭資新臺幣31萬9,900元等證物。據了解，部分賭客因一時貪念，試圖在年前拚手氣賺取額外紅包，遭查獲後卻辯稱路過，惟違法事證明確。全案調查後，依違反刑法賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

分局長黃元民表示，賭博行為不僅危害個人財務，更易衍生各類治安問題；警方將持續強化查緝賭博，維護社會善良風俗。

前鎮分局督察組組長 李欣展說明查獲經過。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

#前鎮警察分局, 公園聚賭, 賭博查緝, 天九牌賭博, 高雄治安

