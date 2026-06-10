公園走萬步、上樓還是沒力？國健署提醒：50+女性別忽略這3組肌力
每天到公園健走、手機步數常常破萬，卻還是覺得上樓腿使不上力、蹲下起身要扶膝蓋、提菜回家特別吃力？對不少 50+ 女性來說，問題不一定是「沒有運動」，而是運動組合可能太依賴走路，卻少了支撐日常動作的肌力訓練。
國民健康署「長者評量缺肌力保持健康9項功」資料中，除了步行，也列出扭毛巾、舉水瓶、起立坐下、上下樓梯、走8字步、腿部伸展等動作。
國健署資料指出，完成此訓練方案後，可提升長者肌力、平衡感、靈活度及心肺功能。這也提醒熟齡族群，日常運動不只看步數，也要留意身體是否能完成起身、上下樓梯與負重等生活動作。
世界衛生組織也建議，成人每週應進行至少 150 分鐘中等強度身體活動，並在每週 2 天以上安排涉及主要肌群的肌力強化活動。
換句話說，走路、健走等有氧活動很重要，但不代表能完全取代肌力訓練。
為什麼每天走路，上樓還是覺得沒力？
走路是很好的活動習慣，可以累積日常活動量，也能維持心肺節奏；但爬樓梯、蹲下再站起來、提菜上樓、抱孫或搬水，考驗的不只是「有沒有走路」，還包括下肢出力、核心穩定與身體協調。
Curves 可爾姿 Fanny 教練觀察，許多 50+ 女性其實很有運動習慣，平常會走路、健走、跳操，甚至每天都達到很高步數；但當她們開始覺得上樓沒力、蹲下起身吃力、提物變沉重時，往往才發現自己需要補上的不是更多步數，而是臀部、大腿與小腿穩定等肌力訓練。
Fanny 教練表示：「走路是很好的開始，但走路和肌力訓練的功能不同。50+ 女性如果每天都有走路，卻仍覺得上樓吃力，可以把這些日常動作當成提醒，檢查自己的運動組合是否需要補上肌力訓練。」
50+女性常忽略哪3組肌力？從上樓、起身、提物看出端倪
對 50+ 女性來說，最容易被忽略的 3 組肌力，通常不是健身房裡很專業的肌肉名稱，而是每天生活都會用到的身體支撐力：
臀部肌力：臀部與上樓、站起、走坡與穩定骨盆有關。如果臀部力量不足，上樓時可能更容易覺得腿沉、腰痠，或需要扶著扶手才安心。
大腿肌力：大腿與蹲下起身、上下樓梯、從椅子站起來有關。國健署列出的「起立坐下」與「上下樓梯」，正是熟齡女性很容易在生活中感受到差異的動作。
小腿與踝部穩定力：小腿和腳踝雖然常被忽略，卻和步伐穩定、上下階梯、走路時的支撐感有關。若平常多在平地走路，卻很少做阻力訓練或平衡相關動作，遇到樓梯、斜坡或濕滑地面時，身體就更容易感覺不踏實。
Fanny 教練提醒，這些狀況不能單靠一個動作判斷是否有疾病，也不代表一定是肌少症；但它們可以作為日常提醒，讓 50+ 女性重新檢查自己的運動方式是否太單一。
50+女性怎麼開始肌力訓練？不一定要練很重
一提到肌力訓練，不少熟齡女性會先想到很重的啞鈴、複雜器材、傳統健身房裡的鏡子與陌生目光。Fanny 教練觀察，這正是很多女性明明知道自己需要練肌力，卻遲遲不敢開始的原因。
「50+ 女性開始肌力訓練，不需要一開始就追求重量或高強度。更重要的是動作正確、強度合適，並且能夠循序漸進。有人在旁邊看動作、調整姿勢，會比自己在家摸索更安心。」
她以Curves為例，場內有 12 台油壓式器材，採環狀動線，交替訓練胸、背、腿、腹等全身大肌群，每台器材停留 30 秒，30 分鐘流程包含肌力訓練、有氧與伸展收操。對不熟悉器材、擔心做錯動作，或不喜歡傳統健身房氛圍的 50+ 女性來說，女性專屬、短時間、有人指導的運動環境，可作為開始肌力訓練的選項之一。
每天走路還需要肌力訓練嗎？先檢查自己的運動組合
走路、健走、公園散步，仍然是許多 50+ 女性最容易實踐並維持的運動方式。但如果每天都有走路，卻仍常覺得上樓沒力、蹲下起身吃力、提物變沉，或許可以把這些生活動作當成提醒：身體需要的不只是步數，也需要支撐生活的肌力。
50+ 女性運動不必把自己推向高強度訓練，也不需要否定原本的走路習慣。更實際的做法，是在走路之外，逐步加入低衝擊、可持續、有人指導的肌力訓練，讓臀部、大腿、小腿與核心重新習慣穩定出力。
但有一點要注意的是，若已有膝蓋、腰部疼痛，或有疾病史、跌倒風險與身體不適，建議開始新的運動安排前，先諮詢醫師、物理治療師或相關專業人員。
對 50+ 女性來說，運動不是為了變成健身選手，而是讓自己未來仍能穩穩走路、上下樓梯、提菜回家，繼續照顧家人與自己。若已經有走路習慣，卻仍覺得上樓、起身或提物吃力，可以從低衝擊、有人指導、能持續的肌力訓練開始，為日常行動力補上下一塊拼圖。
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