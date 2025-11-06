公園路口阿彌陀佛換裝回歸

公園國小前阿彌陀佛神像美容後回歸原崗位繼續守候路口安全，代班一個月的縣城隍廟觀世音菩薩完成任務後歸建。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

公園國小前守護交通繁榮馬路口超過一甲子的阿彌陀佛神像，因神龕通風不良加上年久失修「落漆」，經熱心的北區「好緣善意會」以及社團法人台南市回社慈善會幹部合資將神像送交「涿藝藝術製作工作室」重新粉光整理，六日上午回歸原位，繼續守護路口安全。

六日上午由北區區長潘寶淑、好緣善意會吳先生、回社常務監事盧正恭以及此次合資參與修復工作的善心人士共同祭拜阿彌陀佛，象徵因「護膚美容」缺席一個月的阿彌陀佛重磅回歸，繼續在路口守護市民安全。代班的縣城隍廟觀音佛祖昨也完成任務返回原來崗位。

此次阿彌陀佛祠在公園國小人行道整修時被民眾檢舉違規占用人行道土地，要求拆除，但有另一派民眾希望予以保留，由於神龕土地由國有財產署提撥市府教育局，再委由公園國小代管，是存是廢，兩派人馬意見相左，但後來因承租範圍擴及整個公園國小而作罷。

阿彌陀佛復行視事，北區區長潘寶淑和回社常務監事盧正恭率出錢出力的善心人士一起參拜。（記者陳俊文攝）

有關違章部分，工務局已裁決只「列管」但不會拆除，如此一來表示神龕存在不會有問題，才由好緣善意會邀集回社共同集資二十萬元將神像修復一新。

回社常務監事盧正恭表示，四年前水泥底座損壞也是由他們一同集資修復，此次因人行道美化工程，其存廢再引發討論，由於此神像是很多清早在公園運動民眾常常拜拜之處，讓其繼續存在有其必要性。

此次才集資十萬元送木雕師父皮重新整理，還貼上金箔；亞克力神龕也改裝可讓空氣對流的百葉窗，讓神像不會那麼快損壞。