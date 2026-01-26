公園運動器材「這樣用」有效改善五十肩！幫你找回靈活肩膀

你是否感覺肩膀抬不起來，穿衣服都很吃力？這恐是五十肩惹的禍。中醫師指出，五十肩好發於40至60歲之間，特徵是肩關節活動受限與疼痛，舉手或後擺都感到困難，這不是單純的肌肉痠痛，而是因為肩關節囊沾黏，導致肩關節有「卡住」的感覺，但可以透過中醫治療與復健運動來改善。

中醫治療五十肩方法多元 扁針配動氣最有效

中醫師簡正倫指出，中醫治療五十肩的療法非常多元，有針灸、推拿、拔罐、熱敷、藥草薰蒸，以及服用活血化瘀、舒筋通絡的中藥，這些都是中醫治療五十肩的常見療法。

但他認為，最快最有效的療法是扁針療法，也就是俗稱的小針刀。扁針的針尖形狀像扁平小刀，透過扇型切的滑動針法，作用於肩關節周圍的筋膜、軟組織，達到疏通、放鬆、鬆解肩關節沾黏的效果，以「皮下針」配合「動氣療法」，在留針的同時活動伸展，還讓肩關節越動越鬆。

日常保養與復健運動不可少 公園運動器材是好幫手

簡正倫提到，除了接受治療外，復健運動也不能少。要適度活動肩關節，避免完全不動而越來越僵硬，睡前可用熱敷或泡澡來減輕疼痛，平時也可嘗試公園的免費運動器材，如轉輪、拉繩復健器材等都可以使用，但使用時要注意，初期先慢慢開始，避免肌肉拉傷。

此外，還可以嘗試簡易的吊單槓運動（吊單槓時腳要踩地，身體往下蹲，不能懸空），或是用手指滑牆往上爬讓肩膀伸展，但初期不要勉強拉太大力，以免受傷，只要循序漸進，持之以恆，配合中醫治療，就能遠離五十肩，恢復靈活的肩膀。

五十肩不是不治之症 及早就醫是關鍵

簡正倫提醒，五十肩雖然不是不治之症，但如果沒有適當治療和復健，可能會拖很久，嚴重影響生活品質。如果肩膀疼痛持續一段時間，建議及早就醫，讓中醫師幫忙診斷，擬定合適的治療計畫，早日擺脫五十肩的困擾。

