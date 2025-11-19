「公園遭逼下跪、自搧巴掌還被拍片」國三女受集體霸凌 單親媽哭訴：校方還要我轉學

新莊某國中驚爆霸凌案，女生遭多名同儕及校外人士公園逼跪、搧耳光，引發家屬怒火。（翻攝畫面）

「被多人羞辱還被拍」受害的竟被叫去轉學？新北市新莊區一名越南籍單親媽媽控訴，國三女兒近日在放學後遭同校同學夥同校外人士帶到公園羞辱，過程不僅被逼下跪、潑水、搧耳光，甚至被拍成影片。

家屬質疑，校方至今未見針對施暴同學的有效處置，反而傳出勸她替女兒辦理轉學，引發不滿。新北市教育局已回應，強調「不得強迫學生轉學」，並表示已對涉拍攝學生記過處分。

放學後遭約到公園 女生被多人包圍、逼道歉

據《ETtoday新聞雲》報導，就讀新北市某國中三年級的小如（化名）與母親從越南依親來台，平時成績穩定，也與同儕來往密切。上個月，她與好友前往西門町看電影時，巧遇同校同學小琪（化名），雙方談論先前「互瞪」的誤會後離去。

廣告 廣告

電影結束後，小如接到另一名熟識的國中生小美（化名）邀約聊天。未料，一到附近公園便見到小琪、其他校外人士及多名男生站成一排，小如被要求不停鞠躬道歉，但卻被認為「態度不夠誠懇」。

遭要求下跪、自己搧自己巴掌 影片被拍攝散布

在多人施壓下，小如被迫於公園當眾下跪、搧耳光，小琪還以手機錄影。小如提出「那不然你打？」時，旁邊的小美及小艾（化名）立即拉扯小如頭髮、動手攻擊。

直到路人喝止，並揚言報警，現場才散去，小如得以脫困。

女兒返校後出現害怕症狀

事件後，小如因害怕而未告訴母親。返校後，班導察覺小如情緒異常，甚至不敢走近小琪的教室，於是通報校方並通知家長。母親急忙到校後，卻未等到對方家長，校方也表示難以聯繫。

小如母親提出質疑：「至今沒看到學生被處分，卻叫我讓孩子轉學？」她心疼表示，女兒看到影片就會害怕，「我只要語氣重一點，女兒就會怕了，根本不需要也捨不得打。」對於施暴者以「為了自保」作為拍攝理由，她更質疑是否因單親、新住民身份遭到針對。

被霸凌學生需要轉學嗎？校方處置是否合理？

新北市教育局調查後表示，學校不得強迫學生轉學，相關傳言並不屬實。教育局強調，已依規定對拍攝影片的同校學生記過，並啟動輔導程序。

教育局也指出，校方對霸凌事件採取「零容忍」態度，將持續督導學校追蹤被害學生狀況，並在法治教育與友善校園方面加強措施，確保學習安全。

該校霸凌如何處理？教育局最新說明

教育局重申，後續將持續協助受害學生並追蹤校方作法，必要時介入輔導或提供相關協助。並再次呼籲校園一旦出現暴力、羞辱或錄影散布，應立即通報並依法處理。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

「求我啊！」台南某國中女放學被勸回家竟飆國罵嗆老師 還拍片PO網自爆

10年前就出事！桃園客運司機辱罵狂毆學生 網友怒揭「驚人黑歷史」：公司說法全被打臉

超療癒神課！攀上15公尺高「攀樹課」大學生搶破頭 校長親點名：這才是教育