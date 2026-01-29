公園釣魚「活著直接丟廚餘桶」 釣客曝真相 一票人驚：長知識了

一名女網友近日到台北市內湖的大湖公園，發現有民眾釣到魚後，竟直接將活生生的魚丟入一旁的廚餘桶中，讓她相當好奇為什麼不把魚放生就好，結果有不少人透露，這通常是在協助清除湖裡的外來種生物，日本也有類似的裝置，方便民眾集中丟棄、管理。

一名女網友近日在Threads表示，到大湖公園休憩時，發現有不少人在那邊釣魚，但有些人明明才剛把魚釣起來，馬上就把活生生的魚丟到旁邊的廚餘桶裡，讓她相當困惑。

原PO指出，她了解有些人釣魚只是為了享受過程，但若是如此應該把魚直接放生才對，怎麼會把魚丟到廚餘桶裡，「不太理解這樣的過程，還有這個廚餘桶真的就是拿來裝魚的嗎？有人知道這樣是在幹嘛嗎？還是我孤陋寡聞了？」

文章上線後，不少釣魚愛好者解釋「應該是釣到外來種，這些魚超會生，絕對不能丟回去」、「日本也有這種類似的東西」、「通常應該是琵琶鼠魚，實在太會生了，大舉入侵很多湖泊」、「以前釣客都是直接丟路邊等死、爛掉，味道會很重，現在有桶子集中管理，好很多了」、「不要覺得魚在桶子裡面等死很可憐，牠已經侵害、影響到本土生態了，我們也沒辦法」。

其他網友則說「原來是外來種，長知識了」、「看完這篇有增廣見聞的感覺」、「之前聽說有專門消滅外來種的獵手，沒想到台北市裡面也有」、「還以為是在虐待動物」、「旁邊的碧湖公園也很多人釣魚，有些聰明的水鳥會在旁邊等投食」、「垃圾魚在裡面好幾天都不會死，生命力超旺盛」。

