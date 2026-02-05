公園騎機車翹孤輪 違規紅單開不了但可能吃公危官司

公園內騎機車翹孤輪難開罰，但有觸犯公危之虞。（圖：臉書苗栗大小事）

兩名年輕人最近在苗栗市貓裏喵親子公園內騎電動機車，但出現翹孤輪、電動車碰壓翹翹板等行為。有網友拍下並上傳臉書社群，引發網友熱議和責難。苗栗警方獲報後展開追查，目前已鎖定特定對象，將通知兩名男子到案說明。不過警方強調，親子公園不屬於道路範圍，翹孤輪的危險行為並不適用道路交通管理處罰條例裁罰，但可依刑法公共危險罪嫌究責。

2名男子公園內騎機車壓翹翹板，不法行為被民眾拍下。（圖：臉書苗栗大小事）

苗栗警分局表示，警方2月4日執行網路巡邏，發現有民眾於網路社群貼出影片，一輛微電車在公園內出現翹孤輪的不當行駛畫面，微電車前輪並碰壓翹翹板與同伴一上一下玩耍，因該處屬公園範圍，分局將移請苗栗市公所處理。

苗栗市公所指出，在發現兩名年青男子不當行為就立即請警方協助調查，對方的不當行為如果造成園內公物損壞，將依法求償。另外，公園有許多兒童遊戲器材，在公園內騎機車等行為已違反苗栗縣公園管理自治條例規定，可開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

警方則表示，電動機車的「翹孤輪」行為，雖不適用道路交通管理處罰條例裁罰，但仍有違反刑法公共危險罪「損壞其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。」。全案警方已蒐證齊全，將通知行為人到場訊問後，移請司法單位審理究責。（彭清仁報導）