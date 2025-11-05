公園驚見金條現金 失主是獨老

苗栗市貓裏山公園發現七條黃金及大批現金紙鈔，初估價值高達新台幣數百萬元，許多人以為是假的，沒人敢撿。

（民眾提供）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗市貓裏山公園五日上午有民眾在忠烈祠廣場發現七條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣數百萬元，由於疑點多多，議論紛紛，圍觀民眾也不敢靠近，還懷疑是詐騙，經警方循線查出失主是一名六十七歲獨居老翁。

苗栗市貓裏山公園平日有許多民眾前往運動，但有民眾五日早上在貓裏山公園忠烈祠廣場旁的花圃內，發現七條黃金重達三十五兩，及還有千元台幣紙鈔六萬餘元、以及人民幣一萬餘元。大批現金紙鈔，初估價值高達新台幣數百萬元，因價值高昂沒人敢撿，但又不知如何是好，因此通報主管單位苗栗市公所前往處理，由市公所人員轉交警方處理。

警方指出，金條每條約五兩重，並附有銀樓的保證書，但真偽還需進一步鑑定。消息傳出，立即引起民眾圍觀，但看到這麼多錢，也沒人敢靠近，還有人懷疑是不是詐騙集團設下陷阱，警方根據銀樓保證書，前往該家銀樓查訪，掌握金條主人為在地一名六十七歲獨居老翁，警方前往男子住處時，男子不在家，進一步追查男子在高鐵站，立即前往將男子帶回。

初步了解，男子是獨居，四日睡公園，醒來忘了拿錢財即離開，警方已將金條與現金還給老翁，縣府社會處表示，針對個案，將從旁協助，了解需求後，擬定服務策略。