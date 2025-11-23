公園驚遇隨機攻擊！單車男衝撞女騎士 持美工刀喊「要殺人」

有女子在台中市豐原區翁明公園（圖）遇到男子持美工刀威脅。翻攝Google Maps



公園疑出現隨機攻擊！台中一名朱姓女子報警表示，今（11/23）上午在豐原翁明公園遇見一名年約50歲的男子，蓄意衝撞機車，她要求對方留下處理，竟遭揮拳相向，男子甚至拿出美工刀，嗆聲要殺人。警方抵達現場時，男子已經離去，正全力追查中。

朱女在臉書社團「豐原好康聯盟社團（原創正版社團）」PO文描述過程。據指出，她與友人騎車來到翁明公園時，見到這名男子有目標性衝撞停放路邊的機車，她立即要求對方要留下來善後，結果雙方爆發口角。

朱女說，男子直接往她臉部揮拳，還抓著她的頭髮想要拖她走，甚至拿出美工刀大喊「誰敢報警！我要殺人了」，隨後騎腳踏車逃逸。

朱女並公布男子特徵，年約50幾歲，皮膚黑黑髒髒，頭髮不多但十分捲曲，騎著一輛黑色腳踏車，會邊騎邊大叫，提醒居民注意。

警方表示，上午11時32分獲報此案，抵達時男子已逃離，正調閱沿線監視器畫面，全面追查嫌犯身分及下落。

