公園驚魂！ 女騎士遭中年男撞 又持美工刀揚言殺人

她也遇到怪異男子，跟朋友到台中豐原翁明公園附近停車，一名中年男子先騎單車撞朋友的機車，還朝女子臉上揮拳，又拉女子的頭髮，甚至拿出美工刀揚言要殺人，之後馬上落跑。目前警方已經鎖定一名男子查緝中。

男子騎腳踏車慢悠悠地從公園出來，不過他竟然在公園裡亮出美工刀，還揚言要殺人。

民眾：「看警察兩個在那邊，從門口經過，我都不知道什麼事情，就很訝異啊，這好像以前不會發生的事情，所以我現在還在消化，不知道豐原怎麼會有這樣的事情，我們這邊是很多遊民，但是不是遊民我就不知道了。」

有民眾在臉書社團po文，說她在24日中午11點多，和朋友騎機車，去台中豐原翁明公園附近停車，結果一名皮膚黝黑的中年男子直接衝撞朋友的機車，被害女子當下，就說要報警叫男子不要騎走，沒想到男子一氣之下一拳往被害人臉上打，還抓住她的頭髮，甚至拿出美工刀，嗆說誰敢報警，我要殺人了，但等到警方到場前，男子就已經落跑，被害人嚇到，只好將自己的經歷po上網。

民眾：「美工刀很利，我們這邊的人都很單純，我們這些鄰居都很好很單純，當然很不好，不管什麼的原因來講，讓你生氣的時候都不該這樣，我就緩和他的情緒，然後趕快找人求救，找一些人趕快來幫忙一下，就盡量不要惹怒他。」

聽到公園傳出暴力案件，許多民眾都相當震驚，就怕男子再度出沒，恐怕會有其他人受害，而且男子手上還有刀，成了行走的不定時炸彈。

翁子派出所副所長王治原：「警方獲報後，立即調閱沿線監視器，掌握涉案對象，正積極追緝中。」

警方後續查出，是一名張姓男子涉案，但他居無定所，常會在豐原轄內各地遊蕩，現在警方已經針對公園、土地公廟還有豐原車站周邊清查，準備將男子查緝到案。

