公園驚魂！ 家長控陌生男強拉女童 制止被打傷
台北有家長帶一歲半的女兒到內湖的公園玩，一名陌生男子靠近，還伸手想抱住小朋友，他們當下立刻制止，卻被對方打傷，嚇得趕緊報案提告，警方獲報後，在路邊找到男子，他情緒激動，後續也被強制送醫，並依法送辦。
家長驚魂未定，趕緊錄下眼前這名陌生男子的特徵，要當作證據，指控稍早在公園裡面，對方疑似想抱走他們一歲半的女兒。
當事家長：「那個時候我們在溜滑梯的時候，我們就看到有一個男生，他就是走上來，然後往我們小朋友身邊靠近，然後那時候我先生有注意到，所以有先把小朋友拉開，但我就看到他伸手，就是想要把小朋友抱住這樣的感覺，然後我先生就有嚇到，所以就趕快把小朋友抓起來抱走。」
當時孩子下課後，家長帶她到內湖區的瑞陽公園來玩，卻遇到驚魂，家長說這附近有托嬰中心、幼兒園還有國小，因此也讓他們相當擔心。
家長回想，當時對方被制止後，還一路尾隨，甚至出手攻擊，打傷他們一家三口。
當事家長：「他先打我，然後打到我的臉之後，我先生可能也嚇到，他就是反應很大，我先生衝過來阻止他，他又動手打我先生，然後也揮到我小朋友的頭，他其實當下被揮到就大哭啊，雖然後面好像看起來沒什麼反應，可是其實昨天睡覺什麼，都很不穩定。」
警方獲報後，展開追查，調閱監視器，鎖定男子的足跡，在路邊找到人，不過他情緒依然很激動，當下被強制送醫。
當事家長：「滿害怕的，因為當下其實身邊，還滿多民眾的，可是在那麼多人的情況下，也是有可能遇到這種事情。」
後續家長也對他提告，傷害、強制擄人等罪，畢竟攸關孩子的安全，任何一點風險，都不能出現。
