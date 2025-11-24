公園「大轉輪」墜落！重砸5歲男童 母：腫如半顆茶葉蛋

新北市林口足夢公園發生意外，一名5歲男童在玩耍時遭「雙人大轉輪」體健設施墜落砸傷頭部。事發於23日上午11時許，男童的母親表示孩子頭部腫脹程度如同「半顆茶葉蛋」。孩子已緊急送醫接受冰敷治療，目前正在觀察中。林口區公所已針對此事啟動調查，並表示將協助保險理賠事宜。

5歲童玩公園遊具慘被鐵圈砸頭，腫脹如「半顆茶葉蛋」。（圖／TVBS）

這起意外發生在家長陪同孩子遊玩的情況下。男童的母親描述，當時她跟在孩子後面，孩子正準備使用該遊具，突然間鐵圈飛落下來，直接擊中孩子的頭部，導致頭頂腫脹得如半個茶葉蛋大小。事發後，該設施已被拉起黃色封鎖線，禁止任何人使用，直到完全修復為止。

對於孩子的傷勢，男童母親表示，醫院無法透過X光檢查確認腦部是否有異常，而核磁共振檢查又擔心對孩子造成傷害，因此目前只能透過觀察孩子的日常對話和活動力來判斷情況。

林口區公所區長鄭淑敏表示，區公所已對受傷孩童表達關心，後續將研議適當的理賠方式。她強調，區公所一直有對遊具進行定期保養，目前正在釐清該遊具是在什麼狀態下造成孩子受傷。

據了解，新北市林口區共有40座含有體健設施的公園。區公所回應表示，目前對這些公園設施每月進行一次巡檢，並針對使用率較高的公園加強巡檢頻率。

家長帶孩子到公園本應是最安心的休閒活動，卻發生這樣令人遺憾的事件，希望相關單位需加強巡查力度，確保公園設施的安全性，讓小朋友能夠在安全的環境中開心遊玩。

