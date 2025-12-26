公園、車站宣傳仇恨言論 政院擬修法「最重罰3萬」

為了防範仇恨言論激化社會對立，行政院今（26）天正式通過院版《社會秩序維護法》修法草案，修法方向針對在公園、車站等公共場所，以旗幟或標語等形式宣傳散布仇恨性言論，甚至恐怖主義或消滅我國主權主張者，若危害公共秩序將處3天以下拘留，或是3萬元以下罰鍰，而相關文宣物品也納入擴大沒入範圍。

內政部今日於行政院會後記者會報告，此次修法擬新增在公共場所倡議、宣傳仇恨性等不當言論而影響公共秩序，在兼顧言論自由的保障範圍內增訂行政處罰。對於在公園、車站、機場、港口等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立，甚至消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，將處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

廣告 廣告

另外，對於在網路公開或散布不當言論而影響公共秩序者，內政部則可會商相關機關令網路服務提供者限制瀏覽，移除或對使用者帳號採取限制或終止服務等措施。內政部也說明，若有急迫情形或情節重大，有即時處置的必要，得逕令網路接取服務提供者停止解析或限制接取。

責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

停砍公教年金法案生效 考試院也將聲請釋憲、暫時處分

卓榮泰否認「致電賴士葆談院版財劃法」 政院：建議委員打165諮詢

藍白聯手修法停砍公教年金 政院拍板副署、聲請釋憲