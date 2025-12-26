公園、車站散布仇恨言論激化對立 政院拍板修法最重罰3萬

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今(26)日通過「社會秩序維護法」修正草案，對於在公園、車站等公共場所，以旗幟、標語等相關物品倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

內政部指出，因仇恨性言論，嚴重影響國人之團結；恐怖主義、境外敵對勢力之不當訴求對國家安全影響甚鉅，於公共場所倡議、宣傳、散布或播送是類言論，以影響公共秩序者，有納管之必要。此外，言論經網際網路傳送，無遠弗屆，於網路公開散布或傳送上述不當言論，也有增訂相關規定及管理必要。

廣告 廣告

因此修正草案也新增，以網際網路公開倡議、宣傳、散布或播送仇恨性言論、恐怖主義或境外敵對勢力激化社會對立或消滅我國主權之主張，足以影響公共秩序者，內政部得令網際網路平台提供者、網際網路內容提供者或網際網路應用服務提供者，對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務之措施。

內政部表示，網際網路內容態樣多元，民眾利用網際網路進行私人間之通訊已屬常態，對於非公開、特定人間之訊息傳遞，其內容屬爭議訊息，對於公共秩序影響應屬輕微，尚無介入管理之必要，以兼顧民眾通訊隱私之保障，因此納管範圍為以網際網路「公開」為相關違法言論，如架設網站或利用社群平台發布不特定人均得以自由瀏覽之訊息即屬之。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

憲法法庭復活！停砍年改法案 今日副署公告但不執行

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話

