公園1按鈕壓下「廣播超大聲」 大票人讚：快點普及

抽菸對人體有害，尤其二手菸毒性更強，因此有越來越多的公共空間禁止吸菸，一名網友近日貼出新北市政府在公園裝設的「禁菸裝置」，只要按下去就會有超大聲的廣播提醒在公園禁止吸菸，讓原PO感嘆抽菸的人身分地位越來越低了，但多數人反而大讚超棒，還說該裝置應該更普及才對。

一名網友昨（7）日在臉書社團「高雄揪出遊-閒聊版」貼出一張照片，內容是新北市政府在公園裝設「禁菸裝置」，按壓後只要過10秒就會啟動超大聲的廣播，提醒公園內的民眾該場所禁止吸菸，違者將開罰，讓原PO感嘆說「現在抽菸的人，身分地位越來越低了」。

文章上線後吸引近4000人點讚，超過850人留言說「這個很好，希望大小公園都裝」、「製造二手菸還亂丟菸蒂，素質這麼低難怪被討厭」、「你自己抽得很開心，旁邊的人全部都不爽，超沒公德心」、「做這種百害無一利的行為，為什麼會有地位」、「喜歡抽菸的人可以在自己家裡，把門窗關起來抽啊，幹嘛到都是人的地方」。

新北市政府從2019年起在便利超商、咖啡店騎樓設置禁菸區，並設置「無菸語音勸導裝置」，2021年也在違規吸菸熱點公園裝設，持續推動全面禁菸場所，新北市政府衛生局提醒，在禁菸場所違規吸菸者，可處2000至10000元罰款。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

