公地放領停辦17年後將重啟 內政部：成立審議會積極推動

停辦17年的公地放領政策將正式重新啟動。賴總統今(11/21)日至彰化縣溪州鄉聽取內政部報告公地放領政策規劃，並指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育的原則下，積極展開重啟公地放領工作。內政部表示，此政策不僅是正面回應政府過去對於長期自耕農民的承諾，並為依法具體協助農民來處理土地問題。

內政部說明，為落實《憲法》扶植自耕農政策，政府自1948年起辦理早期、專案及補辦三階段公地放領，但921地震及後續多次風災重創台灣後，政府基於國土保安與復育考量，從2008年起全面停辦公地放領。停辦放領17年以來，政府陸續接到農民重啟公地放領的聲音，今日，透過重啟公地放領政策宣布，要將土地還給真正耕作的人，來表達對於農民長年守護農地及辛苦付出的尊重與感謝。

內政部指出，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是1976年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合《國有耕地放領實施辦法》、《國有邊際養殖用地放領實施辦法》相關規定。經初步盤點，全國1976年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2,000公頃、4445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。

內政部表示，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣（市）政府在年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作，以協助符合放領條件的農民申請承領及取得土地所有權，也為台灣辛勤付出農民與農地農用的永續發展，寫下重要的一頁。

