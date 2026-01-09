公地放領地價 政院核定79年公告土地現值加物價指數

（中央社記者賴于榛台北9日電）政府去年11月宣布重啟公地放領，為衡平信賴保護原則以及兼顧農民權益，行政院長卓榮泰今天核定公地放領地價，未來將以民國79年公告土地現值加計物價指數變動情形調整。

總統賴清德去年底宣示重啟公地放領政策後，行政院在同年11月27日決定重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領作業。

行政院今天透過新聞稿指出，重啟公地放領是為落實憲法第143條及司法院大法官會議第89號解釋所揭示的扶植自耕農原則，並具體回應政府過去對長期自耕農民的承諾，兼顧政策公平與合理性。

廣告 廣告

行政院表示，現行「國有耕地放領實施辦法」規定，放領地價以79年的公告土地現值為計算標準，不過，行政院政委陳金德日前召集相關會議時，內政部反映，考量距今已逾30年，為兼顧農民權益，建議以79年迄今的物價指數變動情形予以合理調整，計算公式為放領地價=79年公告土地現值乘（公告放領前一個月消費者物價指數/79年當年度消費者物價指數）。

政院指出，為衡平信賴保護原則以及農民權益，後續經行政院政委林明昕協處相關法律見解後，卓榮泰已於今天核定公地放領地價的計算公式。

行政院說，考量台拓地具有其形成歷史背景特殊性，因此放領作業將以台拓地優先辦理，並以宜蘭縣大南澳地區台拓地先行試辦。內政部已於去年11月28日召開公地放領審議會第1次會議，審議通過宜蘭縣大南澳地區326筆台拓地國有土地放領，面積約64公頃，宜蘭縣政府將於近期公告並通知民眾申請承領。（編輯：張均懋）1150109