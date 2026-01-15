公地放領延宕30年遲來正義終實現！臺東縣全國首例通過縣有地放領審議

【記者 朱達志／台東 報導】臺東縣為落實土地正義、協助承租農民取得農地所有權，縣政府積極推動縣有耕地放領工作，內政部於昨（14）日召開公地放領審議會，正式核定通過臺東縣政府提報之縣有耕地放領案，臺東縣也因此成為公地放領政策重啟後，全國首個完成地方縣有耕地放領審議程序的縣市，饒慶鈴縣長感謝中央民代反映地方需求及居中協助，使放領作業終於實現，後續也將由縣府完成處分程序後，依規定公告、通知民眾申請承領。

臺東縣政府表示，這項攸關農民權益的重要政策，早在民國88年及89年間即經內政部公地放領審議委員會同意放領，惟因中央政府基於國土保安與復育因素考量而暫停辦理。近30年來，縣府持續向中央反映農民心聲，並不間斷爭取政策復辦，期盼為長年耕作的農民尋求解方。

饒慶鈴提到，這不只是一項行政作業，更是一份對農民的責任。她指出，「許多農民一輩子守著土地，卻因政策轉向，權益長期懸而未決，這樣的情況不能再繼續下去。」自行政院宣布重啟公地放領政策後，縣府即啟動縣有耕地清查與造冊作業，並主動與中央部會溝通協調，終於突破長年行政停滯，順利完成審議程序。饒慶鈴強調，臺東率先跨出的這一步，不僅是為了履行對農民的承諾，更希望為全國帶來正向示範，讓「耕者有其田」不再只是理想，而是農民手中實實在在的保障。

饒慶鈴縣長也特別感謝黃建賓立法委員積極向內政部反映地方需求，莊瑞雄與陳瑩立法委員居中協調、協助加速行政程序，以及鄭天財立法委員召集協調會議，促進各方共識。她表示，因立法委員持續向中央協助溝通與支持，才能成為本案順利推動的重要關鍵，也充分展現中央與地方攜手合作、共同為農民努力的成果。

縣府地政處指出，後續將依據《土地法》第25條相關規定，儘速完成縣有耕地處分作業，並依法辦理放領公告，通知符合資格之承租人提出申請。待完成現地調查及繳價程序後，農民於繳清地價即可取得土地所有權，讓農民安心耕作，也為臺東農業永續發展奠定更穩固的基礎。（照片記者朱達志翻攝）