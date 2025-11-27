公地放領恐成光電跳板？張啓楷：農業部應建立防護機制確保農地農用
【警政時報 包克明／臺北報導】賴清德總統日前宣布重啟「公地放領」政策，希望協助自耕農取得土地、落實土地正義。然而，外界憂心若缺乏明確規範，公地放領恐成為光電業者切入農地的跳板。民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（27）日在立法院質詢農業部長陳駿季時，要求政府建立明確的防範機制，保障農地農用，避免政策被扭曲。
張啓楷指出，多位專家學者及民間團體近期已公開提醒，若公地放領未設用途限制，放領後恐立即出現轉租、變更用途或申請光電案場等問題。他表示，農業部長陳駿季雖在答詢時強調「公地放領不會變成光電後門」，但同時又提到「放領後成為私有財產，若符合光電設置要件，可申請種電」，引發外界擔憂政策將出現矛盾空間。
張啓楷強調，一旦農地未能落實農用，公地放領政策恐遭民眾質疑變相協助光電擴張。他要求農業部提出完整配套，包括用途追蹤、轉租限制與後續管理制度，才能避免農地大量被鋪設光電板，造成社會反彈。
在質詢中，張啓楷並提到近期總統府新聞稿對農保制度的說法與歷史不符。根據資料，農保在民國78年正式開辦時，即允許租地農民參加，但總統府卻在新聞稿中表示「過去需持有農地才能加保」，引發外界質疑說明不精準。他也指出，總統府昨日對北京「武統時間表」的發言，在同日晚間再度更動措辭，同樣易造成政策資訊混淆。
張啓楷表示，政府一方面宣稱要捍衛農地農用，另一方面又留下申請光電的可能性，容易造成民眾不信任。他強調，公地放領的目的應是讓土地回到農民手上，而非淪為能源開發的中繼站，行政院應正視民意、堵住制度漏洞，避免農民成為政策矛盾下的受害者。
對此，農業部回應表示，公地放領與光電開發為兩項不同制度，未來將依相關法規審查，並持續與各界溝通，確保政策方向一致。
