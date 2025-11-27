公地放領政策重啟 卓榮泰：照顧農民權益、兼顧國土復育及環境保育

行政院長卓榮泰今日於行政院會聽取內政部「重啟公地放領政策」報告。行政院提供



行政院長卓榮泰今（11/27）日於行政院會聽取內政部「重啟公地放領政策」報告後表示，基於土地正義與保障人民財產權，今（2025）年5月6日行政院核定以宜蘭縣大南澳地區「台拓地」為示範公地放領政策的開始。今年11月21日總統赴彰化溪州，再度關心公地放領政策執行情形，並宣布將農地還給真正從事耕作的人民，這不僅是政府協助農民處理土地問題，更是針對農民長年守護農地及辛苦付出，表達由衷真誠的感謝。

卓院長說，為照顧農民權益，同時兼顧國土復育及環境保育，本次重啟公地放領的範圍，訂為「國有平地耕地」及「國有邊際養殖用地」，凡是符合資格者，且至今仍在承租務農的自耕農，都可以申請承領。請內政部及財政部做好協助農民申請的準備，並與地方政府協力合作，積極儘速完成各項工作，以回應農民的殷切期盼。

至於地方所有之平地耕地及邊際養殖用地是否比照辦理，卓榮泰指出，基於尊重地方自治權責，得由地方政府自行本於權責決定，請內政部、財政部給予相當的輔導，讓此事在處理過程中，有一貫化的作業標準，儘量照顧農民及養殖用地的漁民們。

內政部表示，基於依法行政、信賴保護與國土保育3原則，重啟國有平地耕地及養殖用地2類土地放領，目前已成立「公地放領審議會」，同時協請直轄市及縣（市）政府於年底前成立「公地放領工作小組」，後續將配合財政部清查土地租約作業，全力推動放領工作。

內政部說，本次開放對象，申請人必須符合「民國65年9月24日以前已與政府訂約承租至今」，且維持「農地農用」等2條件，同時需符合《國有耕地放領實施辦法》及《國有邊際養殖用地放領實施辦法》等相關規定，始得申請。經初步盤點，全國1976年以前承租至今的國有平地耕地及養殖用地約近2000公頃、4445位農民，這些土地未來將納入清查放領土地的範圍。

